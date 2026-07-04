В Петербурге проводили в последний путь олимпийского чемпиона Артура Дмитриева

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Артуром Дмитриевым. Об этом сообщил ТАСС.

Почтить память спортсмена пришли его родные, близкие и друзья. Среди посетивших была и прославленный тренер Тамара Москвина, которая выступила с речью.

«Человеческая жизнь — это путь. И путь, который прошел Артур, был и с вершинами, и с низинами. Давайте будем в памяти держать те вершины, которые оставил Артур своим искусством, своими спортивными достижениями. Скорбим», — произнесла она.

Всего на траурной церемонии присутствовало около 50–60 человек. В зале транслировали архивные кадры выступлений фигуриста. После официальной части прощание продолжилось в узком семейном кругу, сын спортсмена Артур не мог сдержать слёз. Затем гроб под аплодисменты вынесли из зала. Похоронили Артура Валерьевича Дмитриева 4 июля на Серафимовском кладбище.

Напомним, что о кончине спортсмена ранее информировала Федерация фигурного катания на коньках России. Артур Дмитриев ушёл из жизни в возрасте 58 лет. Причиной смерти стал инсульт. Фигурист дважды становился обладателем золотых наград Олимпийских игр в парном разряде. Первую победу он одержал в 1992 году в Альбервилле в дуэте с Натальей Мишкутёнок, а через шесть лет, на Играх в Нагано, повторил успех уже с Оксаной Казаковой. Таким образом, Дмитриев вошёл в историю как первый фигурист, сумевший завоевать олимпийское золото с двумя разными партнёршами.