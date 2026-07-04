Дагестану, Крыму и ещё 15 регионам России списали долги на 16,7 млрд рублей

Пресс-служба российского правительства объявила о списании части задолженности по бюджетным кредитам для 17 регионов, общая сумма которого достигла 16,7 миллиарда рублей. Это решение стало своего рода компенсацией за инвестиции субъектов в ключевые сферы развития.

В частности, прощение долгов было соразмерно средствам, направленным Дагестаном, Калмыкией, Мордовией, Хабаровским краем, Амурской, Астраханской, Вологодской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Пензенской, Псковской, Рязанской и Свердловской областями, Еврейской автономной областью и Чукотским автономным округом на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, расселение ветхого жилья, обновление общественного транспорта, поддержку промышленности и реализацию инфраструктурных проектов.

«Ресурсы, которые теперь появятся в региональных бюджетах, могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан и поддержку проектов, которые нацелены на дальнейший рост экономики субъектов РФ», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

В апреле на заседании правительства Мишустин объявил о списании долгов на общую сумму свыше десяти миллиардов рублей для 11 российских регионов. Глава кабмина пояснил, что такая мера поможет снизить долговую нагрузку на эти территории. В перечень вошли Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Марий Эл, Тыва, Забайкальский край, а также Брянская, Кировская, Рязанская, Саратовская и Ульяновская области.