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4 июля, 10:34

Захарова: Россия будет добивать «неонацистскую гадину» до победного конца

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила решимость России окончательно покончить с «террористической неонацистской угрозой» на всех фронтах. Она согласилась с британским политиком Джимом Фергюсоном, который интерпретировал появление президента Владимира Путина в военной форме на совещании по освобождению Константиновки как знаковое событие.

Захарова отметила, что после того, как все предыдущие мирные инициативы были проигнорированы «сломавшимся западным ретранслятором», Россия теперь ясно дает понять: борьба с «гадиной» будет доведена до победного конца.

«Сейчас сигнал чёткий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

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Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении Константиновки в ДНР. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Президент поблагодарил военных за героизм и назвал взятие города важным этапом в прорыве славянско-краматорского узла обороны ВСУ.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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