Захарова: Россия будет добивать «неонацистскую гадину» до победного конца
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Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила решимость России окончательно покончить с «террористической неонацистской угрозой» на всех фронтах. Она согласилась с британским политиком Джимом Фергюсоном, который интерпретировал появление президента Владимира Путина в военной форме на совещании по освобождению Константиновки как знаковое событие.
Захарова отметила, что после того, как все предыдущие мирные инициативы были проигнорированы «сломавшимся западным ретранслятором», Россия теперь ясно дает понять: борьба с «гадиной» будет доведена до победного конца.
«Сейчас сигнал чёткий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам», — написала дипломат в своём Telegram-канале.
Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении Константиновки в ДНР. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Президент поблагодарил военных за героизм и назвал взятие города важным этапом в прорыве славянско-краматорского узла обороны ВСУ.
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