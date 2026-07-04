Онищенко выступил за всероссийский выходной в День семьи, любви и верности

В России выступили против идеи сделать 8 июля выходным только для многодетных семей. По мнению заместителя президента Российской академии образования академика РАН Геннадия Онищенко, этот день должен стать праздничным для всех россиян. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Многодетная мама, как правило, сидит на работе — воспитывает пятерых, троих детей, для неё это работа. Сделать выходной для многодетных — то есть она не будет ходить на работу, а все остальные будут? Сделайте его в конце концов праздничным днём. Посвятите воспитанию людей, пропаганде многодетности», — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что многодетные семьи уже сделали свой выбор и взяли на себя огромную ответственность. Но для молодёжи, которая только планирует создавать семью, такой день стал бы хорошим ориентиром и напоминанием о важности семейных традиций.

Ранее жительница Краснодарского края Юлия Мородина, мама из села Солёное, предложила учредить в России День многодетной семьи. С этой инициативой она обратилась напрямую к президенту Владимиру Путину. По её мнению, такой праздник логично было бы отмечать в сентябре. Женщина уверена, что большие семьи уже давно стали нравственным ориентиром для всего общества, однако на федеральном уровне у них пока нет своей официальной даты.