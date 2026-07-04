Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 11:08

Онищенко выступил за всероссийский выходной в День семьи, любви и верности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России выступили против идеи сделать 8 июля выходным только для многодетных семей. По мнению заместителя президента Российской академии образования академика РАН Геннадия Онищенко, этот день должен стать праздничным для всех россиян. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Многодетная мама, как правило, сидит на работе — воспитывает пятерых, троих детей, для неё это работа. Сделать выходной для многодетных — то есть она не будет ходить на работу, а все остальные будут? Сделайте его в конце концов праздничным днём. Посвятите воспитанию людей, пропаганде многодетности», — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что многодетные семьи уже сделали свой выбор и взяли на себя огромную ответственность. Но для молодёжи, которая только планирует создавать семью, такой день стал бы хорошим ориентиром и напоминанием о важности семейных традиций.

День семьи в 2026: Традиции, ромашки и готовый сценарий для тёплого вечера
День семьи в 2026: Традиции, ромашки и готовый сценарий для тёплого вечера

Ранее жительница Краснодарского края Юлия Мородина, мама из села Солёное, предложила учредить в России День многодетной семьи. С этой инициативой она обратилась напрямую к президенту Владимиру Путину. По её мнению, такой праздник логично было бы отмечать в сентябре. Женщина уверена, что большие семьи уже давно стали нравственным ориентиром для всего общества, однако на федеральном уровне у них пока нет своей официальной даты.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Геннадий Онищенко
  • День семьи
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar