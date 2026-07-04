Глава РСПП Шохин рассказал об усилении охраны промобъектов от дронов

Отряды, которые прикрывают заводы и промышленные площадки от украинских беспилотников и ракет, начали получать более мощное оружие и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал ТАСС глава РСПП Александр Шохин.

Тему усиления вооружения резервистов, закреплённых за предприятиями, Шохин поднимал на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным 26 мая. По его словам, часть тех вопросов уже решается.

«В частности, промышленные предприятия и те наши резервисты, которые в БАРСе служат и закреплены за предприятиями, они уже получают дополнительные вооружения повышенных калибров и системы РЭБ активно закупают», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что предприятия не способны закрыть все задачи самостоятельно. Глава РСПП пояснил, что дроны и ракеты разного радиуса действия нередко нужно перехватывать ещё на дальних подступах, а это выходит за пределы возможностей самого бизнеса.

На той же майской встрече с президентом Шохин обращал внимание, что охрана заводов располагает лишь лёгким стрелковым оружием. Его недостаточно, чтобы сбивать дроны и ракеты ВСУ. Он предлагал вооружить такие подразделения более крупными калибрами, комплексами РЭБ и лазерными системами ПВО. Тогда же глава союза заявлял, что бизнес готов вкладывать деньги в укрепление противовоздушной обороны вокруг промышленных объектов.

Недавно стало известно, что российским частным компаниям и промышленным предприятиям разрешили покупать крупнокалиберные средства для защиты объектов от беспилотников. Соответствующий механизм уже утверждён. По этому порядку бизнес сможет закупать зенитные артиллерийские установки, турели, радиолокационные станции, транспорт и комплексы радиоэлектронной борьбы.