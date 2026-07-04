Мужчина спланировал алиби после убийства сожительницы с помощью Pokemon Go

Суд в Германии приступил к рассмотрению резонансного дела об убийстве женщины, останки которой нашли спустя несколько лет. Как пишет Bild, неожиданным уликой оказалась статистика из приложения Pokemon Go, разрушившая алиби обвиняемого.

По версии следствия, преступление произошло ещё в декабре 2019 года. После ссоры 39-летний мужчина убил 35-летнюю сожительницу, затем расчленил тело и спрятал в 400 метрах от дома.

Останки долгое время не могли найти. Лишь в феврале 2023 года череп погибшей обнаружила местная жительница, выгуливавшая собаку. Эксперты зафиксировали на нём следы острого предмета. После этого расследование возобновили, а в феврале 2026-го подозреваемого вновь заключили под стражу.

На допросах мужчина утверждал, что в день исчезновения женщины находился у водохранилища и играл в Pokemon Go. Следователи изучили геолокационные данные из приложения и установили, что маршрут обвиняемого не совпадает с реальным положением дел. Его алиби было опровергнуто.

В зале суда подсудимый вину не признал и отказался давать показания. Адвокат подчеркнул, что клиент с самого начала отрицал причастность к исчезновению потерпевшей. Рассмотрение дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 13-летняя девочка смоделировала в «Роблоксе» убийство матери, а потом совершила его по-настоящему. Школьница регулярно проводила время в игре и социальных сетях, где публиковала видеозаписи, включая ролик с аватаром, танцующим в пламени под музыку Инстасамки. В виртуальном пространстве она создала сцену поджога квартиры, однако в действительности расправа произошла с использованием холодного оружия.