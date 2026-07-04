В Башкортостане школьница нашла в траве брошенную пятимесячную девочку

В Салавате 15-летняя школьница нашла в траве пятимесячную девочку без взрослых рядом. Это случилось во дворе дома на улице Островского, после чего подросток отнесла малышку к старшей знакомой.

В полицию обратилась 19-летняя девушка, которая временно забрала ребёнка к себе. Она рассказала, что мать девочки в тот момент была пьяна, — её личность уже установили и оформили протокол. В МВД по Башкирии пояснили, что на родительницу составили административное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске прохожий спас младенца, запертого в автомобиле на жаре. Мужчина по имени Глеб Канцеров проходил мимо парковки на улице Павла Морозова и заметил скопление людей у одной из машин. Он подошёл и понял, что внутри сидит плачущий ребёнок, а все двери заблокированы. Сначала хабаровчанин попросил принести скотч, чтобы в случае разбития стекла защитить малыша от осколков. Однако кто-то из очевидцев нашёл проволоку, и с её помощью удалось открыть замок изнутри. К тому моменту тело младенца сильно нагрелось.