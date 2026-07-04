Врач Прокофьев объяснил, почему происходит разрыв кишечника при колоноскопии

В частной клинике Екатеринбурга девушку после колоноскопии госпитализировали с разрывом стенки кишечника. Состояние потребовало срочной медицинской помощи. По словам врача-кардиолога Дениса Прокофьева, это осложнение встречается редко, но считается одним из самых серьёзных при эндоскопических исследованиях.

Специалист пояснил, что риск выше при заболеваниях, которые делают стенки кишечника более уязвимыми. Среди них язвенный колит, дивертикулёз и болезнь Крона. В таких случаях ткани могут быть истончены и легче повреждаются.

«Ни один, даже самый лучший специалист не смог бы избежать перфорации кишечника при проведении у данного пациента колоноскопии. На 100% избежать перфорации невозможно. Всё зависит от состояния самого пациента», — цитирует специалиста 360.ru.

Он добавил, что возможность компенсации зависит от проверки медицинской документации, квалификации врача и исправности оборудования. Если нарушения будут подтверждены, ответственность может лечь на клинику. При этом медики оперативно отреагировали на осложнение и вызвали скорую помощь, что помогло сохранить пациентке жизнь.

Разрыв кишки у девушки произошёл в «Преображенской клинике», куда она пришла по направлению гастроэнтеролога: пациентка искала причину сыпи на лице. Во время колоноскопии врач обнаружил полипы и начал удалять один из них. Как утверждает пострадавшая, в этот момент специалист насквозь проткнул стенку кишки, после чего закрыл рану клипсой и вызвал скорую помощь.

Дальше девушку доставили в больницу №40. Она рассказала, что провела там две недели почти без движения, еды и воды, чтобы клипса прижилась. По словам пациентки, лечение обернулось атрофией мышц спины и проблемами со зрением.

Ранее Life.ru рассказывал историю россиянки, которой пришили кишку к влагалищу. 36-летняя женщина хотела восстановить внешний шов интимной зоны после родов, но врачи случайно подцепили иглой кишечник и пришили его к влагалищу.