Встреча с последствиями: Россиянка пострадала после попытки покормить белку

В Сургуте 26-летняя девушка пострадала после встречи с белкой во время велопрогулки. По данным SHOT, животное сначала поцарапало её, а затем укусило, из-за чего пострадавшей назначили длительный курс вакцинации от бешенства.

Белка напала на велосипедистку в Сургуте, девушке предстоит три месяца прививок. Видео © SHOT

Как сообщает SHOT, инцидент произошёл во время велосипедной прогулки. Девушка остановилась в парке, чтобы покормить белку с руки. Когда зверёк подошёл ближе, он неожиданно запрыгнул ей на ногу и поцарапал её. Испугавшись, сургутянка попыталась стряхнуть животное, после чего белка укусила её.

Белка напала на велосипедистку в Сургуте, девушке предстоит три месяца прививок. Фото © SHOT

После происшествия девушка сразу обратилась за медицинской помощью. Врачи назначили ей курс вакцинации от бешенства, который продлится три месяца.

Белки могут быть переносчиками различных инфекций, включая туляремию, поражающую лимфатические узлы и кожу, а также лептоспироз, способный вызывать заболевания печени и почек. Летом у белок начинается второй брачный сезон. В этот период животные становятся более импульсивными и могут проявлять агрессию по отношению к людям.

Ранее в Москве белка забралась в квартиру жилого дома на улице Вилиса Лациса в районе Северное Тушино. Хозяйка жилья вызвала экстренные службы, посчитав, что животное может представлять опасность.