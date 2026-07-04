В Нижегородской области 200 детей раньше срока вернули домой со сборов

В Нижегородской области раньше срока свернули краткосрочные экологические образовательные сборы, в которых участвовали 200 детей. Причиной стали аварийные работы на трубе горячего водоснабжения. Об этом рассказал глава регионального минобразования Михаил Пучков в мессенджере «Макс».

Сборы проходили на базе лагеря Перевозского строительного колледжа. По словам министра, из-за ремонта на участке трубопровода прямо на площадке лагеря обеспечить нормальные и безопасные условия для детей не получилось.

«Ситуацию с досрочным завершением краткосрочных профильных экологических образовательных сборов на базе лагеря Перевозского строительного колледжа держу на особом контроле», — подчеркнул он.

В финальный день несколько участников почувствовали себя плохо. Пятерых отправили к врачу, однако сейчас все ребята находятся дома с родителями, и в больнице никого нет. Из-за чего детям стало нехорошо, пока выясняют — идёт проверка. Пучков отметил, что сотрудников кухни проверили на возможных возбудителей инфекции, и результаты оказались отрицательными. Также, по его словам, изучают сертификаты и качество поставленных в лагерь продуктов — признаков некачественной еды пока не нашли. Кроме того, проверяют состояние комнат, бытовые условия и то, как перед сменой обрабатывали помещения от грызунов.

Ранее сообщалось, что в селе Угдан Забайкальского края прокуратура остановила работу несанкционированного детского лагеря «Кеды» после обращений и жалоб родителей в социальных сетях. По словам заявителей, несовершеннолетних разместили в обычном сельском доме без оборудованной столовой, из-за чего питание детей приходилось организовывать в ближайшем кафе.