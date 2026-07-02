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Регион
2 июля, 08:11

После ночной атаки БПЛА нижегородцам открыли горячую линию: куда обращаться

В Нижегородской области открыли горячую линию после атаки БПЛА

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Жители Нижегородской области, пострадавшие после ночной атаки беспилотников, смогут обратиться за правовой помощью на горячую линию региональной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, в регионе упали обломки БПЛА. В результате были зафиксированы повреждения, однако их характер в сообщении не раскрываются.

Сотрудники прокуратуры выехали на места происшествий. Они контролируют ликвидацию последствий и соблюдение прав местных жителей.

Обратиться с жалобой или получить правовую помощь можно по телефону 8 903 602-22-20.

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Life.ru уже сообщал, что ранним утром в Нижегородской области в результате падения обломков беспилотников были повреждены несколько жилых домов и промышленный объект. Один человек погиб, четверо получили ранения. Силы ПВО уничтожили 30 дронов на регионом.

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Марина Фещенко
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