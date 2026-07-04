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Регион
4 июля, 13:02

Грузовик смял легковушку в гармошку в Забайкалье — два человека погибли

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья

В Забайкальском крае на федеральной трассе Р-258 «Байкал» столкнулись легковой автомобиль Honda Insight и большегруз. После удара грузовик загорелся. В аварии погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Два человека погибли в аварии с легковушкой и фурой на трассе «Байкал». Видео © Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья

Авария произошла днём 4 июля на 1043-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» Иркутск — Чита в Читинском округе. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они выясняют все причины и обстоятельства аварии.

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Милена Скрипальщикова
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