WSJ: Китай теснит немецкий средний бизнес на внутреннем рынке

Китайские производители всё активнее теснят немецкие нишевые компании, составляющие основу промышленности Германии. Данную информацию передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на статистику и отраслевые отчёты.

По данным издания, Китай значительно сократил отставание в качестве товаров и предлагает цены вдвое ниже европейских. Это вынуждает немецкие фирмы закрывать производства и переносить мощности в КНР.

Впервые за долгие годы Германия импортирует из Китая больше передовой промышленной продукции, чем экспортирует. С февраля 2022 по начало 2026 промышленное производство в ФРГ сократилось примерно на 10%, а ежемесячно теряется более 10 тыс. рабочих мест, подсчитали в EY.

В качестве одного из примеров WSJ приводит компанию Aura, выпускающую нагревательное оборудование. Её управляющий директор Патрик Буркхарт рассказал, что конкуренция со стороны восточноазиатского гиганта резко усилилась за последние полгода, и заказы практически иссякли. Сейчас он производит 20% продукции в КНР, а если тенденция сохранится, доля может вырасти до 70%.

Китай целенаправленно развивал подобные специализированные фирмы в рамках госпрограммы «10 тысяч маленьких гигантов», чтобы заменить немецких «скрытых чемпионов». В этом году экспорт из КНР в ФРГ вырос на 17% по сравнению с прошлым.

Немецкие предприниматели, долгие годы гордившиеся приверженностью свободной торговле, теперь обращаются к властям с просьбами о защите от государственных китайских компаний. В Евросоюзе обсуждают новые ограничительные меры против Пекина, однако их введение может занять не меньше года.

Ранее сообщалось, что немецкому рынку труда в этом году угрожает потеря около ста тысяч рабочих мест. В опросе приняли участие тысяча предприятий. Около 60% респондентов сообщили, что до конца 2030 года намерены продолжать сокращать персонал внутри страны и активнее переносить выпуск продукции за рубеж. Только 16% компаний выразили готовность увеличивать число сотрудников непосредственно в ФРГ.