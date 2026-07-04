Активистку-иноагента из Костромы Ирину Шумилову* объявили в розыск

МВД России внесло в базу розыска активистку из Костромы Ирину Шумилову*, признанную иностранным агентом. Основанием указано уголовное дело, однако конкретная статья не раскрывается. Информация о розыске появилась в ведомственной базе МВД России, с которой ознакомилось РИА «Новости».

В карточке указано, что Ирина Шумилова* разыскивается по статье Уголовного кодекса. Какая именно статья стала основанием для объявления в розыск, в базе не уточняется. Других сведений о возбуждённом уголовном деле или обстоятельствах розыска на данный момент не опубликовано.

Ранее Министерство юстиции России включило активистку Ирину Шумилову* в реестр иностранных агентов. Основанием для такого решения стало, в частности, распространение недостоверной информации о решениях российских органов власти и проводимой ими политике. Вместе с Шумиловой* в реестр также были внесены писатель и кинодраматург Эдуард Тополь*, писательница Ирина Бороган*, Сергей Куропов* и проект «Обманутый Россиянин»*.

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