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4 июля, 13:10

Активистку-иноагента из Костромы Ирину Шумилову* объявили в розыск

Обложка © VK / Ирина Шумилова*

Обложка © VK / Ирина Шумилова*

МВД России внесло в базу розыска активистку из Костромы Ирину Шумилову*, признанную иностранным агентом. Основанием указано уголовное дело, однако конкретная статья не раскрывается. Информация о розыске появилась в ведомственной базе МВД России, с которой ознакомилось РИА «Новости».

В карточке указано, что Ирина Шумилова* разыскивается по статье Уголовного кодекса. Какая именно статья стала основанием для объявления в розыск, в базе не уточняется. Других сведений о возбуждённом уголовном деле или обстоятельствах розыска на данный момент не опубликовано.

Сбежавший из России журналист Бабченко* объявлен в розыск
Сбежавший из России журналист Бабченко* объявлен в розыск

Ранее Министерство юстиции России включило активистку Ирину Шумилову* в реестр иностранных агентов. Основанием для такого решения стало, в частности, распространение недостоверной информации о решениях российских органов власти и проводимой ими политике. Вместе с Шумиловой* в реестр также были внесены писатель и кинодраматург Эдуард Тополь*, писательница Ирина Бороган*, Сергей Куропов* и проект «Обманутый Россиянин»*.

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* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Милена Скрипальщикова
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