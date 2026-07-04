Российская ПВО уничтожила 10 ракет «Фламинго» и 494 БПЛА

В ночь на 4 июля российские силы противовоздушной обороны отразили один из самых массированных налётов за последнее время. По информации оборонного ведомства, небо над регионами страны было очищено от сотен опасных объектов.

«В ходе отражения удара ночью и утром 4 июля 2026 года российскими средствами ПВО было сбиты более 500 воздушных целей», — говорится в заявлении ведомства.

Статистика перехвата впечатляет своим объемом. В список нейтрализованной техники вошли 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также 9 снарядов HIMARS, ликвидированных над Белгородской областью.

Основную массу отраженной угрозы составили беспилотные летательные аппараты. Системы слежения зафиксировали и уничтожили 494 таких устройства дальнего радиуса действия.

Благодаря слаженной работе расчетов, все попытки противника нанести ущерб инфраструктуре были пресечены. На данный момент ситуация в затронутых регионах остается под полным контролем силовых структур.

Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов, направленной на промышленную инфраструктуру города. Губернатор Александр Беглов заявил, что целью удара стал район нефтяного терминала, однако угроза была оперативно нейтрализована силами противовоздушной обороны.