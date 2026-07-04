Уже не пьеса Чехова: Мужчина напал на прохожего с чайкой в руках

В Шотландии полиция задержала мужчину, который, по версии следствия, использовал чайку во время нападения на прохожего. Инцидент произошёл в прибрежном городе Обан. Об этом сообщило издание The Scotsman.

Инцидент произошёл 27 июня на площади Куинс-Парк-Плейс в центре Обана. По данным издания, мужчина схватил на улице двух чаек. Предположительно, одну из птиц он использовал, чтобы напасть на другого человека.

О состоянии пострадавшего не сообщается. При этом чайки, как уточняется, не получили травм. Причины поступка мужчины пока неизвестны. Его личность и другие подробности полиция не раскрывает. После задержания мужчине предъявили обвинение. По версии правоохранителей, чайка была использована в качестве оружия.

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