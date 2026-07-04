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4 июля, 13:56

Умер бывший начальник команды ЦСКА Сергей Авдеев

Обложка © Telegram/ХК ЦСКА Москва

Обложка © Telegram/ХК ЦСКА Москва

Бывший начальник команды московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Авдеев умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Согласно заявлению, он скончался 3 июля после продолжительной болезни. В ЦСКА выразили соболезнования родным и близким Сергея Евгеньевича.

В клубе отметили, что Авдеев проработал несколько лет и считался профессионалом своего дела. Он был связан с периодом трёх побед ЦСКА в Кубке Гагарина — в 2019, 2022 и 2023 годах. После работы в армейском клубе он стал начальником воскресенского «Химика», который является фарм-клубом московского «Спартака». В этот период команда дважды выигрывала Евро-Азиатский кубок, а также дважды выходила в финал плей-офф ВХЛ в 2025 и 2026 годах.

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Ранее скончался начальник мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко. Он умер на 49-м году жизни. В Российском футбольном союзе Куличенко начал работать в 2005 году. Тогда он занял должность администратора сборных команд. Позднее стал старшим администратором, а в 2021 году был назначен начальником главной команды страны.

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Николь Вербер
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