В Красном Лимане (ДНР) военнослужащие 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии Западной группировки войск активно занимаются разминированием и зачисткой территории. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, за минувшие сутки в городе были уничтожены до 20 украинских военнослужащих, а также значительное количество вражеской техники: бронеавтомобиль HMMWV (США), два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и одиннадцать пунктов управления беспилотниками.

Накануне глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные завершают освобождение города Красный Лиман. Этот населённый пункт, являющийся важным административным центром и крупным железнодорожным узлом, имеет ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении.