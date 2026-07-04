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4 июля, 13:59

Бойцы группировки «Запад» зачищают Красный Лиман и уничтожают остатки ВСУ

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

В Красном Лимане (ДНР) военнослужащие 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии Западной группировки войск активно занимаются разминированием и зачисткой территории. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, за минувшие сутки в городе были уничтожены до 20 украинских военнослужащих, а также значительное количество вражеской техники: бронеавтомобиль HMMWV (США), два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и одиннадцать пунктов управления беспилотниками.

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Накануне глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные завершают освобождение города Красный Лиман. Этот населённый пункт, являющийся важным административным центром и крупным железнодорожным узлом, имеет ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении.

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Наталья Демьянова
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