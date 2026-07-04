Группировка «Запад» за сутки освободила четыре села в Харьковской области

За минувшие сутки российские военные заняли сразу четыре населённых пункта в Харьковской области — Шийковку, Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, бойцы группировки войск «Запад» продвинулись вперёд и закрепились на более удобных рубежах.

Незадолго до этого в Генштабе ВС РФ рассказали о полном взятии Константиновки. По словам первого заместителя начальника Генштаба Сергея Рудского, город целиком перешёл под контроль российских войск. Он добавил, что бойцы Южной группировки заканчивают прочёсывать кварталы и подвалы, где могут прятаться отдельные украинские боевики.