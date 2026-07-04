Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 14:04

Группировка «Запад» за сутки освободила четыре села в Харьковской области

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

За минувшие сутки российские военные заняли сразу четыре населённых пункта в Харьковской области — Шийковку, Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, бойцы группировки войск «Запад» продвинулись вперёд и закрепились на более удобных рубежах.

Герасимов сообщил о продвижении ВС РФ в Запорожской и Днепропетровской областях
Герасимов сообщил о продвижении ВС РФ в Запорожской и Днепропетровской областях

Незадолго до этого в Генштабе ВС РФ рассказали о полном взятии Константиновки. По словам первого заместителя начальника Генштаба Сергея Рудского, город целиком перешёл под контроль российских войск. Он добавил, что бойцы Южной группировки заканчивают прочёсывать кварталы и подвалы, где могут прятаться отдельные украинские боевики.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar