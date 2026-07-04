ПВО России за сутки сбила 10 крылатых ракет «Фламинго» и 893 украинских БПЛА

Российские системы ПВО за сутки сбили 10 крылатых ракет «Фламинго» и 893 беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. За этот же период уничтожено 16 управляемых авиабомб и 9 реактивных снарядов американских систем HIMARS.

Всего за сутки отражено несколько массированных атак украинских войск.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 893 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сказали в ведомстве.

В течение ночи Брянскую область атаковали реактивные беспилотники самолётного типа. Всего за минувшие сутки над регионом было сбито 264 вражеских дрона. Уничтожением целей занимались расчёты ПВО Минобороны, бойцы «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии и сотрудники транспортной полиции. Наиболее интенсивный удар пришёлся на город Карачев.