Суд арестовал уральца за стрельбу по автобусам из рогатки в Екатеринбурге

Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 24 августа парня, который открыл стрельбу по автобусам. Хоть и стрелял он металлическими шариками из рогатки, наказания избежать не удалось.

По данным следствия и полиции, 21-летний житель города 24 июня находился в квартире родственников в микрорайоне Солнечном, где делал ремонт. Видимо, ему стало скучно, и он стал из окна стрелять по проезжающим автобусам и автомобилям.

В результате инцидента пострадал один человек. Также повреждения получили четыре автобуса и три автомобиля. Следствие квалифицировало действия мужчины как покушение на убийство, хулиганство и умышленное повреждение имущества.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил фигуранта под стражу до 24 августа 2026 года. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

А ранее житель Петрозаводска открыл стрельбу из окна на четвёртом этаже по прохожим. Под обстрел попали двое 34-летних мужчин. Оба получили огнестрельные ранения и были экстренно доставлены в больницу.