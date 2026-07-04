Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 14:17

Суд арестовал уральца за стрельбу по автобусам из рогатки в Екатеринбурге

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 24 августа парня, который открыл стрельбу по автобусам. Хоть и стрелял он металлическими шариками из рогатки, наказания избежать не удалось.

По данным следствия и полиции, 21-летний житель города 24 июня находился в квартире родственников в микрорайоне Солнечном, где делал ремонт. Видимо, ему стало скучно, и он стал из окна стрелять по проезжающим автобусам и автомобилям.

В результате инцидента пострадал один человек. Также повреждения получили четыре автобуса и три автомобиля. Следствие квалифицировало действия мужчины как покушение на убийство, хулиганство и умышленное повреждение имущества.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил фигуранта под стражу до 24 августа 2026 года. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Драка со стрельбой произошла в посёлке в Подмосковье, ведётся проверка
Драка со стрельбой произошла в посёлке в Подмосковье, ведётся проверка

А ранее житель Петрозаводска открыл стрельбу из окна на четвёртом этаже по прохожим. Под обстрел попали двое 34-летних мужчин. Оба получили огнестрельные ранения и были экстренно доставлены в больницу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar