Минобороны РФ показало видео освобождения Василевки в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта Василевка в Донецкой Народной Республике. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр».
Видео © Telegram/Минобороны России
Ранее ведомство сообщало об установлении контроля над этим населённым пунктом. На опубликованных материалах видны удары по позициям ВСУ, а также перемещение штурмовых групп.
Съёмка велась с использованием разведывательных беспилотников подразделений БПЛА. Российские подразделения, как отмечается, продолжают продвижение в зоне проведения специальной военной операции.
Контроль над Василевкой, по данным Минобороны, позволяет улучшить тактическое положение на данном участке линии соприкосновения.
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Обложка © Telegram/Минобороны России