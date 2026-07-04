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4 июля, 14:36

Минобороны РФ показало видео освобождения Василевки в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта Василевка в Донецкой Народной Республике. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр».

Видео © Telegram/Минобороны России

Ранее ведомство сообщало об установлении контроля над этим населённым пунктом. На опубликованных материалах видны удары по позициям ВСУ, а также перемещение штурмовых групп.

Съёмка велась с использованием разведывательных беспилотников подразделений БПЛА. Российские подразделения, как отмечается, продолжают продвижение в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над Василевкой, по данным Минобороны, позволяет улучшить тактическое положение на данном участке линии соприкосновения.

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Обложка © Telegram/Минобороны России

Николь Вербер
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