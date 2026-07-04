Конституционный суд Украины разрешил применять залог по делам о дезертирстве и самовольном оставлении части военнослужащими ВСУ. Об этом ТАСС сообщили российские силовые структуры.

«Конституционный суд Украины внезапно выдал решение о том, что за СЗЧ и дезертирство можно давать залог (ранее процессуальный кодекс предусматривал по таким статьям только арест). Таким образом, украинские власти фактически прямо узаконили уклонение от службы ВСУ за выплату денежного вознаграждения», — уточнил собеседник издания.

После изменений теоретически может применяться залог, однако его точный размер пока не определён и не опубликован. Информация о возможных суммах на данный момент отсутствует из-за отсутствия судебной практики.

Ранее высший антикоррупционный суд Украины ранее избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко по делу о возможном покровительстве сети мошеннических колл-центров. Суд определил залог в размере 10 млн гривен. До этого Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на аресте политика с альтернативой внесения залога, оценённого в 19 млн гривен.