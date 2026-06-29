На Украине суд отказался снять электроный браслет с Ермака

Высший антикоррупционный суд Украины отказался снимать электронный браслет с бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Защита просила изменить меру пресечения и убрать обязанность носить средство контроля, однако суд это ходатайство отклонил.

Ранее Ермака отправили под стражу, но разрешили выйти под залог в 140 млн гривен. После внесения этой суммы его освободили, однако оставили ряд ограничений, включая электронный браслет. Бывшего главу офиса Зеленского подозревают в легализации имущества, полученного преступным путём. По данным следствия, речь идёт об имуществе, связанном с коррупционными схемами при строительстве элитной недвижимости. Кроме того, он может получить новое обвинение по другому делу.

В Службе внешней разведки Украины заявляли, что активное обсуждение этой истории играет на руку российской информационной кампании, которая, по версии ведомства, направлена на раскачивание ситуации внутри страны. Ермак руководил офисом Зеленского с февраля 2020 года по ноябрь 2025 года.