«10 млн за Колю Котлету»: Суд назначил залог для мемного украинского нардепа Тищенко
На Украине суд назначил депутату Тищенко залог в 10 млн гривен по делу НАБУ
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Николай Тищенко
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко по делу, связанному с предполагаемым покровительством сети мошеннических колл-центров. Ему назначен залог в размере 10 млн гривен.
Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об аресте Тищенко с альтернативой внесения залога в размере 19 миллионов гривен.
Уголовное дело расследует Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). По версии следствия, речь идёт о возможном покровительстве деятельности так называемых колл-центров.
Народный депутат Николай Тищенко прочно закрепил за собой статус одного из главных мемных персонажей украинской политики, превратив свою деятельность в бесконечный поток курьёзов и скандалов, за что получил прозвище «Коля Котлета»— после предложения заменить привычные котлеты на «митболы». Его перлы стали золотым фондом интернет-юмора: от абсурдной фразы «Караван лаёт, собака идёт» до сравнений Украины с «насосом» и «надувной куклой»; особенно ярко его «гениальность» проявилась, когда он «поздравил» украинцев с «праздником» Чернобыльской трагедии. Эпатажный депутат регулярно становится героем соцсетей: то он мелькает в драках в Раде, то появляется в зале с цвикером, вызывая ассоциации с Дамблдором, то приходит в суд с куском сала и книгой Платона, то демонстративно «борется» со снегом на уже убранном участке, а его трогательный подарок пенсионерке в виде «кравчучки» породил волну новых мемов и переименование депутата в «Колю-кравчучку». После начала СВО Тищенко угодил в скандал из-за поездки в Таиланд, несмотря на запрет покидать страну.
Ранее Тищенко предъявили подозрение по делу о взятке за «крышу» колл-центров: он требовал более $1 млн за обещание не мешать работе структур, а также легализовал 12,6 млн гривен через фиктивный договор дарения. В 2025 году его уже отправляли под домашний арест по другому делу.
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