«10 млн за Колю Котлету»: Суд назначил залог для мемного украинского нардепа Тищенко

Народный депутат Николай Тищенко прочно закрепил за собой статус одного из главных мемных персонажей украинской политики, превратив свою деятельность в бесконечный поток курьёзов и скандалов, за что получил прозвище «Коля Котлета»— после предложения заменить привычные котлеты на «митболы». Его перлы стали золотым фондом интернет-юмора: от абсурдной фразы «Караван лаёт, собака идёт» до сравнений Украины с «насосом» и «надувной куклой»; особенно ярко его «гениальность» проявилась, когда он «поздравил» украинцев с «праздником» Чернобыльской трагедии. Эпатажный депутат регулярно становится героем соцсетей: то он мелькает в драках в Раде, то появляется в зале с цвикером, вызывая ассоциации с Дамблдором, то приходит в суд с куском сала и книгой Платона, то демонстративно «борется» со снегом на уже убранном участке, а его трогательный подарок пенсионерке в виде «кравчучки» породил волну новых мемов и переименование депутата в «Колю-кравчучку». После начала СВО Тищенко угодил в скандал из-за поездки в Таиланд, несмотря на запрет покидать страну.