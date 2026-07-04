КС Армении оставил в силе итоги парламентских выборов

Конституционный суд Армении оставил в силе результаты парламентских выборов, которые прошли 7 июня. Итоги голосования ранее обнародовала Центральная избирательная комиссия. Решение огласил председатель КС Арман Диланян.

«Суд решил, первое — оставить в силе решение 259А Центральной избирательной комиссии от 14 июня касательно результатов парламентских выборов от 7 июня. Второе — решение окончательное и вступает в силу с момента публикации», — заявил он.

Суд начал рассматривать заявления семи политических сил 26 июня. Все обращения были объединены в одно производство. Среди заявителей были оппозиционные блоки «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, а также партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Отдельный спор возник из-за трёх участков, где результаты голосования аннулировали, но повторное голосование не назначили. Из-за этого партия Царукяна недобрала менее 200 голосов и не смогла преодолеть проходной барьер в 4%.

Незадолго до этого Конституционный суд Армении взял в работу иски семи политических объединений. Они добиваются отмены результатов парламентских выборов, прошедших 7 июня. Среди заявителей — блок «Сильная Армения», партии «Крылья Единства», «Процветающая Армения», блок «Армения» и другие силы.