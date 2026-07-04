Кириенко дал напутствие юным блогерам на закрытии «ШУМ.Поколение»

Форум «ШУМ.Поколение» завершился в Калининградской области в рамках пятого юбилейного Всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ». На церемонии закрытия участников напутствовал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«От того, насколько смело вы мечтаете, зависит не только ваше будущее — от смелости вашей мечты зависит будущее страны», — подчеркнул Кириенко.

Программа проходила на базе платформы «Росмолодёжь.Форумы» и была посвящена развитию молодёжных медиа и ответственному отношению к созданию контента. Участниками смены стали подростки от 14 до 17 лет, а также наставники детских проектов из 61 региона России, включая блогеров и авторов школьных медиапроектов.

Образовательный блок был сосредоточен на медиаграмотности: ребята учились распознавать дезинформацию и работать с информацией на всех этапах — от идеи до готового медиапродукта. Разные направления программы охватили практические форматы: видеоролики длиной от 45 до 90 секунд, фотосерии из десяти кадров, концепции ток-шоу и проекты по кибербезопасности подростков.

Одним из ключевых событий стала встреча с Евгенией Медведевой, где обсуждались вопросы ответственности автора и честности при работе с аудиторией. Отдельно к участникам обратился руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, отметив важность умения отличать правду от лжи и создавать полезный контент.

За время смены команды подготовили медиапроекты о критическом мышлении и цифровой грамотности, а также сформировали полноценные портфолио своих работ. Итогом программы стало вступление участников в сообщество Центра развития молодежных медиа «ШУМ», который объединяет авторов достоверного контента и реализуется при поддержке ряда федеральных и региональных партнёров.

Ранее сообщалось, что подробная программа II Форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» опубликована на официальном сайте мероприятия. В неё включён список участников и основные тематические направления. Проведение форума запланировано на 9-10 июля в Москве на площадке Центра международной торговли. Организация мероприятия осуществляется аппаратом Правительства совместно с Фондом Росконгресс.