Путин подписал закон о новом учёте ядерных материалов

Новые правила государственного учёта и контроля ядерных и специальных неядерных материалов, применяемых в ядерной сфере, закрепил подписанный президентом России Владимиром Путиным закон. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Правительство РФ получает право утверждать порядок государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения. Дополнительно уточняется, что действие норм распространяется на материалы, находящиеся у юридических лиц, за исключением тех, что уже используются воинскими частями и организациями Минобороны России.

Отдельный блок полномочий закрепляется за госкорпорацией «Росатом», которая будет вести государственный регистр соответствующих ядерных и специальных неядерных материалов. Также «Росатом» получает право принимать нормативные правовые акты, регулирующие порядок учета и контроля таких материалов.

В компетенцию корпорации входит утверждение форм отчетности, правил их заполнения, а также сроков и порядка представления данных. Новая система государственного учета начнет действовать с 1 октября 2027 года и вводит единый регламент контроля в данной сфере.

Ранее новый закон, направленный на насыщение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, а также на поддержку нефтеперерабатывающих предприятий, подписал президент России Владимир Путин. Согласно принятым нормам, правительство РФ получит право утверждать перечень видов топлива, разрешённых к продаже на территории страны.