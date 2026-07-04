Пропаганда Киева и его сторонников строится по классическим оруэлловским схемам, а правда рано или поздно возьмёт верх. Об этом заявил зампред Совбеза России и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в своём канале на платформе «Макс».

Политик посоветовал украинским властям и их спонсорам не питать иллюзий по поводу собственной риторики. По его словам, вся эта команда напоминает предшественников, которые в своё время преуспели в создании пропаганды.

«Лживые ублюдки, утонувшие в блевотине собственного лицемерия, не обольщайтесь! Правда всё равно пробьёт себе дорогу», — написал он.

Он также описал методы, которыми, по его мнению, пользуется киевский режим. Медведев отметил, что их «информационное фуфло» работает по оруэлловскому принципу: утрата подаётся как приобретение, уменьшение — как рост, а разгром — как победа.

До этого Медведев обвинил Запад в том, что тот сделал всё для максимально долгого существования киевского режима, живущего за счёт ненависти ко всему русскому. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он назвал беспрецедентную милитаризацию Украины очередной попыткой сдержать Россию из-за её самостоятельного курса.