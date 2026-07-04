Путин закрепил порог УСН в 20 млн — малый бизнес не будет платить НДС до 2030-го

Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий для малого бизнеса на упрощённой системе налогообложения порог доходов в 20 миллионов рублей, который освобождает от уплаты НДС, до 2030 года. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

С 2026 года для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, предельный размер доходов, при превышении которого возникает обязанность платить НДС, был снижен с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год.

Ранее предполагалось, что с 2027 года этот лимит опустится до 15 миллионов, а в 2028-м — до 10 миллионов. Однако принятый закон оставляет планку на уровне 20 миллионов рублей на 2027, 2028 и 2029 годы. Снижение порога до 15 миллионов рублей теперь намечено на 2030 год, а до 10 миллионов — на 2031-й.

Ранее Владимир Путин утвердил список документов, которые позволяют подтвердить право на применение пониженной до 10% ставки НДС при обороте детских товаров. Закон фиксирует перечень бумаг, которые необходимо предъявить для обоснования льготной ставки налога. Правила в равной степени действуют как при импорте товаров в страну, так и при их продаже внутри России.