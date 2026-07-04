Путин утвердил закон об ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми

С 1 сентября 2026 года в России семьи с двумя и более детьми смогут воспользоваться ипотечными каникулами продолжительностью до полутора лет. Соответствующий закон, инициированный президентом Владимиром Путиным в рамках мер поддержки семей, уже подписан главой государства и опубликован на официальном ресурсе правовых актов.

Сейчас при появлении ребёнка заёмщик может рассчитывать на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.

Российские семьи, ожидающие второго или последующего ребёнка (как рожденного, так и усыновленного), с 1 сентября же могут значительно облегчить свою финансовую нагрузку благодаря новому закону. Он предоставляет возможность взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев, при этом не нужно доказывать снижение дохода. Это особенно актуально для родителей, которые временно не работают, ухаживая за малышом. Каникулы должны завершиться к моменту, когда ребёнку исполнится полтора года (или через 18 месяцев после усыновления). Приятный бонус: проценты по основному долгу начнут начисляться только с седьмого месяца каникул, а их оплата будет отложена до окончания льготного периода.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести ипотеку под 0% для неполных семей и семей с одним работающим родителем, назвав это не благотворительностью, а необходимостью. По его словам, за два года жильё подорожало на 30-40%, а рыночные ставки превысили 20%. Даже семейная ипотека под 6% стала неподъёмной для одиноких родителей. Он предлагает выделить такие домохозяйства в отдельную категорию и давать нулевую ставку при доходе на человека не выше 1,5 прожиточного минимума и наличии хотя бы одного несовершеннолетнего ребёнка.