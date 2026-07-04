В Варшаве проходит марш памяти жертв Волынской резни. Несколько тысяч человек собрались на площади Трёх крестов в центре польской столицы и направились колонной к Могиле неизвестного солдата. Об этом пишет KRKnews.

В Варшаве тысячи людей вышли на марш памяти жертв Волынской резни и скандируют лозунги. Видео © X/ Robert

В акции участвуют представители различных общественных движений, включая организации правого толка. Участники шествия несут символику и выкрикивают лозунги, связанные с историческими событиями. В частности, они скандируют: «Мы помним Волынь и жертв украинцев», «Не дадим жизни бандеровцам».

В ближайшие дни в разных регионах Польши также запланированы уличные акции, которые организаторы связывают с темой памяти жертв и протестом против героизации отдельных исторических фигур на Украине.

Напомним, Киев усилил процесс героизации УПА*. Это вызвало резкое недовольство Варшавы. Среди последних действий — участие Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника. Кроме того, подразделению Сил специальных операций ВСУ было присвоено наименование «Имени героев УПА»*. Зеленский также объявил о планах установить памятник гетману-предателю Ивану Мазепе на месте, где стоял памятник Ленину. Варшава тут же лишила главаря киевского режима польского ордена. В ответ Зеленский выслал награду по почте, заявив, что не ожидал от поляков такой мелочности.

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