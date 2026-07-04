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Регион
4 июля, 15:45

В Кремле рассказали, когда Зеленский может приехать в Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский может посетить Москву, как только будет готов к принятию значимых и ответственных решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что характер этих решений хорошо известен киевскому руководству.

«Он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. А какие именно, киевскому режиму хорошо известно», — сказал Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

Кремль ответил на слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным в Константиновке
Кремль ответил на слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным в Константиновке

Ранее Песков прокомментировал информацию о якобы имевших место посланиях от Киева. Официальный представитель Кремля категорически отверг домыслы, что белорусский лидер Александр Лукашенко мог выступать посредником.

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Наталья Демьянова
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