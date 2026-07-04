В Кремле рассказали, когда Зеленский может приехать в Москву

Владимир Зеленский может посетить Москву, как только будет готов к принятию значимых и ответственных решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что характер этих решений хорошо известен киевскому руководству.

«Он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. А какие именно, киевскому режиму хорошо известно», — сказал Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее Песков прокомментировал информацию о якобы имевших место посланиях от Киева. Официальный представитель Кремля категорически отверг домыслы, что белорусский лидер Александр Лукашенко мог выступать посредником.