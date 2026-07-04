«Традиция большая»: Узбекская принцесса раскрыла детали подготовки к свадьбе

« Играть маленькую свадьбу, наверное, будет слишком не по-узбекски. Потому что у нас это всё-таки большое торжество. Традиция большая. И Арно всё-таки сейчас хочет добить скидку на градусы », — ответила блогер.

Напомним, что о помолвке Мариам Тилляевой и её избранника стало известно в конце июля 2025 года. Молодые познакомились пару лет назад на светском мероприятии в Дубае, где сейчас преимущественно проживает невеста. Точная дата пока не разглашается. По некоторым данным, она состоится осенью. При этом в конце декабря 2025-го между Марьям Тилляевой и юмористом Тимуром Батрутдиновым произошёл конфликт. Блогер обвинила артиста в неподобающем поведении. По её словам, он оказывал ей нежеланные знаки внимания, включая поцелуй руки в автомобиле. Более того, он отпускал в её адрес насмешки, а иногда мог подойти и начать пародировать.