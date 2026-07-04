ВСУ ударили из артиллерии по детсаду в Каменке-Днепровской
Обложка © Life.ru
Детский сад «Барвинок», расположенный в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, стал целью артиллерийского удара ВСУ. Как передаёт ТАСС со ссылкой на местную администрацию, обстрел привел к повреждению крыши учреждения.
«ВСУ нанесли артиллерийский удар по детскому саду «Барвинок» в Каменке-Днепровской, повреждена кровля здания», — сообщили в администрации.
Сведений о жертвах или раненых не поступало.
Ранее сообщалось, что в ДНР пострадал сотрудник МЧС России — в него попал беспилотник во время тушения пожара. Мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.