ВСУ ударили из артиллерии по детсаду в Каменке-Днепровской

Детский сад «Барвинок», расположенный в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, стал целью артиллерийского удара ВСУ. Как передаёт ТАСС со ссылкой на местную администрацию, обстрел привел к повреждению крыши учреждения.

«ВСУ нанесли артиллерийский удар по детскому саду «Барвинок» в Каменке-Днепровской, повреждена кровля здания», — сообщили в администрации.

Сведений о жертвах или раненых не поступало.

Ранее сообщалось, что в ДНР пострадал сотрудник МЧС России — в него попал беспилотник во время тушения пожара. Мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.