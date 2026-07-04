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Регион
4 июля, 16:06

ВСУ ударили из артиллерии по детсаду в Каменке-Днепровской

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Детский сад «Барвинок», расположенный в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, стал целью артиллерийского удара ВСУ. Как передаёт ТАСС со ссылкой на местную администрацию, обстрел привел к повреждению крыши учреждения.

«ВСУ нанесли артиллерийский удар по детскому саду «Барвинок» в Каменке-Днепровской, повреждена кровля здания», — сообщили в администрации.

Сведений о жертвах или раненых не поступало.

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Ранее сообщалось, что в ДНР пострадал сотрудник МЧС России — в него попал беспилотник во время тушения пожара. Мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

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Наталья Демьянова
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