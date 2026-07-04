Закрытие Русского дома в Кишинёве с 4 июля стало поводом для критики. Речь идёт о прекращении работы учреждения после того, как Молдавия отказалась продлевать межправительственное соглашение с Россией о культурных центрах, действовавшее с 1998 года. Своё мнение для Life.ru на этот счёт высказала и певица, заслуженная артистка Молдавии, участница проекта Минобороны «Живи, страна!» Алина Делисс.

Видео © Предоставлено Life.ru

По её словам, новость стала для неё неожиданной. Она отметила, что ранее уже сталкивалась с подобными сообщениями и сначала не воспринимала их всерьёз, считая, что речь может идти о недостоверной информации. Делисс выразила недоумение самим фактом закрытия культурного центра.

«Как могут закрыть Русский дом, когда там большинство проживающих русских? И всегда жили в содружестве со всеми национальностями. Особенно с нашими молдаванами», — подчеркнула она.

Отдельно Делисс подчеркнула значение русской культуры. Артистка призналась, что с детства изучала русский язык и вообще выросла на русской классической литературе. Наших авторов она назвала «духовным кладезем», подчеркнув влияние Пушкина, Чехова, Лермонтова и Достоевского.

«Русский дом всегда воспитывал людей с ценностями, со стержнем, с характером, с истинами, с духом. Мы черпали эту культуру, эти традиции, мы ценили. И вдруг Русский дом стал мишенью — мешает ковать человеческий дух», — констатировала общественница.

Делисс заявила, что воспринимает происходящее как изменение культурного баланса в стране, и выразила обеспокоенность тем, что происходит давление на традиционный уклад и какие ценности сегодня получают большее влияние — в республике активно пропагандируют, как быть трансгендерами и отказываться от своей личности.

«Молдавский народ, вы подписываетесь на это? Вы хотите быть такими? Мало того что украли наш молдавский язык. Так теперь крадут и нашу духовность, ценность, семейные наши традиции, историю, культуру», — выступила Делисс.

Я призываю вас! Пробудись, Молдавия, пробудись из мёртвых. Потому как нам навязывали коричневую чуму, а теперь жёлтую. Не бойтесь быть человеком и оставаться им! Алина Делисс Заслуженная артистка Республики Молдавия