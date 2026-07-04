«Желали смерти и обзывали»: Узбекская принцесса рассказала о травле после участия в шоу «Ставка на любовь»

Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева вместе со своим возлюбленным Арно (полное имя — Арнольд Казарян) посетила «Большую Дискотеку Авторадио». В беседе с корреспондентами Life.ru она рассказала про свои эмоции после участия в проекте «Ставка на любовь».

Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева о хейте и поддержке после шоу и «Авторадио». Видео © Life.ru

«Вначале было сложновато, но потом я это переборола. Было очень сложно моментами вставать, читать сообщения такие ужасные, гнусные. Мне желали люди смерти, обзывательства были различные. Мне ужасно не нравится, когда люди переходят на личности. Мне кажется, это вообще несправедливо», — сказала Тилляева.

Она добавила, что со временем ситуация стала меняться благодаря поддержке окружающих. По словам Мариам, в офлайн-формате люди часто подходили к ней и Арно, выражали поддержку и говорили тёплые слова. Также она отметила, что живое общение оказалось гораздо важнее негативных комментариев в интернете, и именно оно помогло ей легче пережить эмоционально сложный период после участия в шоу.

На шоу «Ставка на любовь» Мариам Тилляева и её возлюбленный Арно были одной из пар-участниц реалити. Формат проекта строился на испытаниях для пар: задания на доверие, физическую выносливость и психологическое давление, а также конкуренция за денежный приз, который участники планировали потратить на личные цели (в их случае — на свадьбу). В одном из ключевых испытаний (битва на стенах) Арно выполнял задание с кольцами, а Мариам находилась под сильным психологическим давлением. В моменте, когда на неё обрушились обвинения и стресс от ситуации, она не выдержала, расплакалась и сорвалась с испытания. Этот эпизод стал одним из самых эмоциональных в проекте.

Ранее младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова официально объявила о разводе с бизнесменом Тимуром Тилляевым. Лола Каримова-Тилляева лично рассказала об этом в своём блоге, опубликовав селфи из лифта с букетом цветов.