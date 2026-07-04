Sohu: Ответ России по защите своих судов на Балтике обескуражил Запад

Россия, как утверждает китайский портал Sohu, пошла на неожиданные меры в вопросе защиты своих судов после угроз со стороны стран НАТО. По данным издания, на танкерах начали размещать вооружение.

По версии авторов публикации, таким образом Москва якобы направляет сигнал Западу о готовности жёстко реагировать на возможные попытки перехвата или досмотра судов.

«Это оружие было развёрнуто не просто так — Россия посылает сигнал о том, что любая попытка перехватить судно встретит решительный ответ», — указано в статье.

В материале отмечается, что подобные действия стали неожиданностью для западных стран и могут рассматриваться как изменение подхода к обеспечению безопасности судоходства в Балтийском море.

Ранее Life.ru писал, что на танкере «Маршал Василевский», который участвует в перевозках сжиженного природного газа, якобы были установлены две артиллерийские системы. Российские танкеры могли начать оснащать вооружением для защиты от возможных попыток перехвата.