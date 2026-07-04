Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 17:16

Минобороны: Контроль ВС РФ над тремя городами позволил занять более 5 кв. км

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Контроль над тремя населёнными пунктами в Харьковской области позволил российским войскам занять участок местности площадью более пяти квадратных километров. Об этом сообщили в Минобороны России.

Речь идёт о Новом Мире, Чернещине и Дружелюбовке. По данным ведомства, подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе наступательных действий установили контроль над этими населёнными пунктами.

Отмечается, что штурмовые подразделения продвинулись в глубину обороны противника и заняли район площадью свыше 5 квадратных километров. Действия проходили при поддержке артиллерии и расчётов беспилотных систем. В Минобороны добавили, что в ходе боевых действий были уничтожены подразделения ВСУ, техника, а также более десяти пунктов управления беспилотниками.

Южная группировка войск освободила 23 населённых пункта
Южная группировка войск освободила 23 населённых пункта

За минувшие сутки российские военные взяли под контроль сразу четыре населённых пункта в Харьковской области — Шийковку, Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку. Подразделения группировки войск «Запад» продвинулись вперёд и закрепились на более выгодных рубежах в ходе боевых действий. Также в Генеральном штабе ВС РФ заявили о полном взятии Константиновки. Подразделения Южной группировки завершают зачистку городских кварталов и подвальных помещений, где могут оставаться отдельные украинские военнослужащие.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar