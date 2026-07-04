Минобороны: Контроль ВС РФ над тремя городами позволил занять более 5 кв. км

Контроль над тремя населёнными пунктами в Харьковской области позволил российским войскам занять участок местности площадью более пяти квадратных километров. Об этом сообщили в Минобороны России.

Речь идёт о Новом Мире, Чернещине и Дружелюбовке. По данным ведомства, подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе наступательных действий установили контроль над этими населёнными пунктами.

Отмечается, что штурмовые подразделения продвинулись в глубину обороны противника и заняли район площадью свыше 5 квадратных километров. Действия проходили при поддержке артиллерии и расчётов беспилотных систем. В Минобороны добавили, что в ходе боевых действий были уничтожены подразделения ВСУ, техника, а также более десяти пунктов управления беспилотниками.