Боевики атаковали армию Мали сразу в пяти населённых пунктах

Вооружённые силы Мали заявили о серии нападений на позиции правительственных войск в разных частях страны. Информацию об этом передало агентство Reuters.

По данным малийской армии, ранним утром повстанческие группировки атаковали сразу пять населённых пунктов. География ударов охватила северные города Анефис и Агельхок, центральные Гао и Севаре, а также населённый пункт Кениороба на юге государства. Военные добавили, что в настоящее время ведут мониторинг обстановки.

Агентство отмечает, что представитель возглавляемого туарегами «Фронта освобождения Азавада» подтвердил участие своего движения в этих атаках. В то же время исламистская группировка «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM*), которая объявила себя официальным отделением «Аль-Каиды»* в Мали, пока не сделала никаких заявлений.

Корреспонденты Reuters уточнили, что в Кениоробе расположена тюрьма, где содержатся представители малийской политической оппозиции. Однако являлось ли именно это учреждение целью нападения, на данный момент остаётся невыясненным.

Напомним, масштабное наступление на Мали началось 25 апреля. Радикалы из Азавада планировали синхронно ударить сразу по четырём населённым пунктам. Ранее правительственные войска Мали нанесли авиаудар по лагерю боевиков, участвовавших в попытке государственного переворота. ВВС атаковали пункт материально-технического снабжения в округе Гурма-Рарус неподалёку от Томбукту. Объект, где террористы хранили оружие, боеприпасы и продовольствие, полностью уничтожен. В Генштабе также заявили о ликвидации нескольких бандитов.

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