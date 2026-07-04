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Регион
4 июля, 17:33

Боевики атаковали армию Мали сразу в пяти населённых пунктах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Fred Marie

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Fred Marie

Вооружённые силы Мали заявили о серии нападений на позиции правительственных войск в разных частях страны. Информацию об этом передало агентство Reuters.

По данным малийской армии, ранним утром повстанческие группировки атаковали сразу пять населённых пунктов. География ударов охватила северные города Анефис и Агельхок, центральные Гао и Севаре, а также населённый пункт Кениороба на юге государства. Военные добавили, что в настоящее время ведут мониторинг обстановки.

Агентство отмечает, что представитель возглавляемого туарегами «Фронта освобождения Азавада» подтвердил участие своего движения в этих атаках. В то же время исламистская группировка «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM*), которая объявила себя официальным отделением «Аль-Каиды»* в Мали, пока не сделала никаких заявлений.

Корреспонденты Reuters уточнили, что в Кениоробе расположена тюрьма, где содержатся представители малийской политической оппозиции. Однако являлось ли именно это учреждение целью нападения, на данный момент остаётся невыясненным.

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Напомним, масштабное наступление на Мали началось 25 апреля. Радикалы из Азавада планировали синхронно ударить сразу по четырём населённым пунктам. Ранее правительственные войска Мали нанесли авиаудар по лагерю боевиков, участвовавших в попытке государственного переворота. ВВС атаковали пункт материально-технического снабжения в округе Гурма-Рарус неподалёку от Томбукту. Объект, где террористы хранили оружие, боеприпасы и продовольствие, полностью уничтожен. В Генштабе также заявили о ликвидации нескольких бандитов.

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*Включены в перечень террористических и экстремистских организаций.

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Юлия Сафиулина
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