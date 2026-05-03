ВВС Мали уничтожили базу боевиков с оружием около Томбукту

В Мали правительственные войска продолжают добивать террористов, которые предприняли попытку госпереворота в конце апреля. Мощный удар нанесён по логистической базе боевиков вблизи города Томбукту, где бандиты держали оружие и провизию. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооружённых сил Мали.

«ВВС атаковали в округе Гурма-Рарусе базу материально-технического снабжения боевиков. База, где также находился склад оружия и боеприпасов, уничтожена, ликвидированы несколько боевиков», — сказано в докладе Генштаба.