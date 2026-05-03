3 мая, 10:46

ВВС Мали уничтожили базу боевиков с оружием около Томбукту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChiccoDodiFC

В Мали правительственные войска продолжают добивать террористов, которые предприняли попытку госпереворота в конце апреля. Мощный удар нанесён по логистической базе боевиков вблизи города Томбукту, где бандиты держали оружие и провизию. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооружённых сил Мали.

«ВВС атаковали в округе Гурма-Рарусе базу материально-технического снабжения боевиков. База, где также находился склад оружия и боеприпасов, уничтожена, ликвидированы несколько боевиков», — сказано в докладе Генштаба.

Лишние «калашниковы» и план мятежа: Украина воевала с Россией в Африке руками террористов

Напомним, 25 апреля радикалы из Азавада начали масштабное наступление на Мали. Боевики планировали одновременный удар по четырём населённым пунктам. Президент республики Ассими Гоита выступил с обращением к нации, заверив, что власти контролируют обстановку. Глава государства высоко оценил вклад России в обеспечение региональной безопасности. Правительственные войска Мали смогли выбить исламистов из важной базы в городе Бурем. Сейчас начались задержания причастных к террористическим атакам в конце апреля.

Татьяна Миссуми
