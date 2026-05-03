Украина снабжала оружием террористов в Мали, которые пытались устроить государственный переворот. Основная часть вооружения — автоматы Калашникова, которые стали не нужны Киеву из-за переизбытка стрелкового оружия.

Африканские боевики готовились к атакам около полугода, считают бойцы «Африканского корпуса». За это время у них появились АКМ, АКМС, ПКМ, безоткатные орудия СПГ-9 и крупнокалиберные пулемёты КПВ. Всё это в итоге стало трофеями наших бойцов.

Что оружие с Украины, стало понятно по серийным номерам. Кроме того, у боевиков были FPV-дроны, которыми могли управлять присланные специалисты ВСУ. В беседе с Mash эксперты заявили: украинцы вооружают африканских сепаратистов, чтобы подорвать влияние России в регионе. А у ВСУ, к тому же, нет дефицита стрелкового оружия, а старые установки хорошо идут в Африке.

По данным Африканского корпуса Минобороны РФ, в нападении участвовало больше 12 тысяч человек. В первый день уничтожили 2500 боевиков, 102 автомобиля и 152 мотоцикла. После суток боёв наши войска вместе с союзниками отбили четыре крупных наступления. Сейчас ситуация в регионе под контролем армии Мали и «Африканского корпуса»: российские бойцы с помощью авиации уничтожают противника в городах около Севара и Гао. Террористы отступают.

Ранее вооружённые силы Мали провели разведку боем по всей территории страны. За минувшие сутки военные ликвидировали больше 200 террористов. Удары по противнику наносили с воздуха. Были поражены крупные колонны боевиков вместе с оружием и техникой. Армия уничтожила несколько единиц тяжёлой техники и десятки единиц лёгкого вооружения.