Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 08:02

Лишние «калашниковы» и план мятежа: Украина воевала с Россией в Африке руками террористов

Mash: Украина поставляла оружие террористам в Мали для госпереворота

Обложка © Telegram / Африканский Корпус

Обложка © Telegram / Африканский Корпус

Украина снабжала оружием террористов в Мали, которые пытались устроить государственный переворот. Основная часть вооружения — автоматы Калашникова, которые стали не нужны Киеву из-за переизбытка стрелкового оружия.

Африканские боевики готовились к атакам около полугода, считают бойцы «Африканского корпуса». За это время у них появились АКМ, АКМС, ПКМ, безоткатные орудия СПГ-9 и крупнокалиберные пулемёты КПВ. Всё это в итоге стало трофеями наших бойцов.

Что оружие с Украины, стало понятно по серийным номерам. Кроме того, у боевиков были FPV-дроны, которыми могли управлять присланные специалисты ВСУ. В беседе с Mash эксперты заявили: украинцы вооружают африканских сепаратистов, чтобы подорвать влияние России в регионе. А у ВСУ, к тому же, нет дефицита стрелкового оружия, а старые установки хорошо идут в Африке.

По данным Африканского корпуса Минобороны РФ, в нападении участвовало больше 12 тысяч человек. В первый день уничтожили 2500 боевиков, 102 автомобиля и 152 мотоцикла. После суток боёв наши войска вместе с союзниками отбили четыре крупных наступления. Сейчас ситуация в регионе под контролем армии Мали и «Африканского корпуса»: российские бойцы с помощью авиации уничтожают противника в городах около Севара и Гао. Террористы отступают.

Мали 2026: кто с кем воюет, что происходит в Кидале и при чём здесь российский Африканский корпус
Мали 2026: кто с кем воюет, что происходит в Кидале и при чём здесь российский Африканский корпус

Ранее вооружённые силы Мали провели разведку боем по всей территории страны. За минувшие сутки военные ликвидировали больше 200 террористов. Удары по противнику наносили с воздуха. Были поражены крупные колонны боевиков вместе с оружием и техникой. Армия уничтожила несколько единиц тяжёлой техники и десятки единиц лёгкого вооружения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Мали
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar