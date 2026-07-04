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Регион
4 июля, 17:48

Трамп дал понять, что Нетаньяху знает, «кто его босс»

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Американский лидер Дональд Трамп дал понять, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху признает его главенствующую роль. Соответствующую цитату привела газета Axios.

«Мы очень хорошо ладим. Он знает, кто босс», — говорится в сообщении.

Издание пояснило, что под этим определением президент США подразумевал самого себя.

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Напомним, что Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп условились о скорой личной встрече на американской территории. Договорённость была достигнута в ходе состоявшегося телефонного разговора. В канцелярии также отметили, что израильский премьер поздравил Трампа с 250-летием независимости Соединённых Штатов и особо подчеркнул значимость двусторонних отношений.

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Юлия Сафиулина
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