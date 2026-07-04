Трамп дал понять, что Нетаньяху знает, «кто его босс»

Американский лидер Дональд Трамп дал понять, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху признает его главенствующую роль. Соответствующую цитату привела газета Axios.

«Мы очень хорошо ладим. Он знает, кто босс», — говорится в сообщении.

Издание пояснило, что под этим определением президент США подразумевал самого себя.

Напомним, что Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп условились о скорой личной встрече на американской территории. Договорённость была достигнута в ходе состоявшегося телефонного разговора. В канцелярии также отметили, что израильский премьер поздравил Трампа с 250-летием независимости Соединённых Штатов и особо подчеркнул значимость двусторонних отношений.