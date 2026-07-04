В Эрфурте более 31 тысячи человек вышли на протесты против съезда АдГ

Около 31 тысячи человек вышли на акции протеста против федерального съезда партии «Альтернатива для Германии» в Эрфурте. Такие данные привело агентство DPA, ссылаясь на сведения полиции.

Более 30 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против съезда АдГ. Видео © Х / Ringo Mühlmann; Видео © Х / Revolutionäre Linke

Массовые демонстрации, митинги и сидячие забастовки развернулись в связи с двухдневным мероприятием, которое проходит в местном выставочном центре. Во второй половине дня непосредственно перед зданием собралось порядка 15 тысяч человек. В ходе протестов фиксировались небольшие стычки с правоохранителями. Полиции пришлось применить слезоточивый газ против наиболее агрессивно настроенных участников.

В полиции подтвердили и информацию о нападениях на журналистов, пообещав провести по данным фактам тщательное расследование. Одного представителя средств массовой информации госпитализировали.

Путь для делегатов съезда также оказался затруднён. Ранним утром сотни членов партии доставляли к выставочному центру на автобусах под полицейским эскортом. Сделать это напрямую не позволяли протестующие, которые заблокировали городские улицы, дороги и даже участок автобана.

Инициаторами протестных акций выступили сразу несколько политических сил. К ним присоединились социал-демократы, представители Левой партии, «Зелёные», а также различные профсоюзы и общественные организации. Перед собравшимися выступали действующие политики.

Ранее в германском городе Росток двое неизвестных напали на депутата земельного парламента от партии «Альтернатива для Германии» Михаэля Майстера. Двое мужчин приблизились к 51-летнему парламентарию и применили физическую силу. В результате нападения Майстер повредил руку. По сведениям правоохранителей, злоумышленники не только нанесли побои, но и выкрикивали оскорбления, назвав депутата нацистом из АдГ. Политик сам обратился в полицейский участок, после чего его доставили в больницу.