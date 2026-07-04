Борис Джонсон назвал США «британским проектом» в День независимости

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал в газете Daily Mail статью, приуроченную к 250-летию независимости США. В ней он заявил, что американская государственность является «закономерным продуктом идей британских деятелей эпохи Просвещения».

По словам Джонсона, до разрыва с Британией отцы-основатели США считали себя британцами и отстаивали принципы, заложенные в Англии: верховенство права, представительное правительство и суд присяжных.

«Мы, британцы, должны гордиться самим существованием современной Америки — возможно, самым выдающимся из всех вкладов Великобритании в мир сегодня», — написал он.

250-летие независимости США отмечается 4 июля 2026 года. Эта дата приурочена к 250-летию принятия Декларации независимости, которая была подписана 4 июля 1776 года в Филадельфии и считается отправной точкой американской государственности. Именно в этом документе впервые появилось официальное название страны — Соединённые Штаты Америки, и было провозглашено отделение от Великобритании.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление американскому лидеру Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США. В обращении глава государства сделал акцент на особой роли российско-американских отношений для обеспечения глобальной стабильности и безопасности.