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4 июля, 18:41

Москвич променял жену на подаренную на годовщину свадьбы 50-килограммовую свинью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Narong Khueankaew

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Narong Khueankaew

Семейная жизнь пары москвичей пошла под откос из-за необычного подарка. Друзья на годовщину свадьбы преподнесли супругам мини-пига, который со временем вырос до 50 килограммов и превратил их жизнь в настоящий хаос.

За два с половиной года квартира-студия перестала быть уютным гнёздышком — питомец погрыз мебель, плинтусы и паркет, а от жилья стал исходить стойкий запах хлева, из-за чего женщине даже делали замечания на работе. Однако финальной каплей стало то, что Хавронья оккупировала супружескую кровать, причём мужчина был совсем не против такого соседства.

Терпение жены лопнуло: она требовала сдать питомца в зоопарк или на ферму, устраивала скандалы и в итоге поставила ультиматум — либо она, либо свинья. Как передаёт Baza, в этом любовном треугольнике победу одержала Хавронья. Теперь пара находится в процессе развода, а виновница семейной драмы продолжает жить с бывшим мужем.

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Также недавно жительница Москвы вызвала экстренные службы после того, как в её квартиру на улице Вилиса Лациса в Северном Тушине проникла белка. Женщина восприняла ситуацию как потенциально опасную. Животное вело себя агрессивно, из-за чего москвичка предположила, что оно может быть заражено бешенством. На место ЧП были направлены спасатели для проверки и оценки ситуации.

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Виталий Приходько
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