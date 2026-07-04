Боец Крупный: Выявление точек запуска БПЛА в Константиновке было самым сложным

Одной из главных сложностей при освобождении Константиновки стало выявление точек запуска украинских беспилотников среди городской застройки. Об этом военкору RT Александру Яремчуку рассказал командир 2-го штурмового батальона 1194-го полка с позывным Крупный.

По его словам, контроль за воздушной обстановкой велся непрерывно — «сутками напролёт», чтобы отслеживать активность дронов в районе города. С наступлением тёплого периода, как отметил командир, украинские подразделения стали менее заметны в лесополосах и начали небольшими группами проникать в город.

Он рассказал, что после захода первых двух-трёх групп в Константиновку российские подразделения убедились в возможности продвижения и начали усиливать работу беспилотных средств, подтягивая ближе позиции управления.

Ранее сообщалось, что Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки продолжают зачистку городских кварталов и ликвидацию отдельных разрозненных групп украинских формирований. Президент России Владимир Путин посетил пункт управления объединённой группировки войск. На встрече с военачальниками он появился в военной форме и назвал освобождение Константиновки важным этапом операции.