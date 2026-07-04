Путин отменил штрафы за задержку подачи налоговых деклараций для бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий административную ответственность за нарушение сроков представления налоговых деклараций и расчётов по страховым взносам. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Законом признана утратившей силу статья 15.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ранее она предусматривала административный штраф в размере от 300 до 500 рублей за нарушение сроков подачи налоговых деклараций. Отмена этой нормы позволит сократить расходы бюджета, снизить издержки бизнеса и уменьшить число споров, связанных с привлечением к административной ответственности.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников указывал, что затраты государства на оформление документов, направление уведомлений и судебные процедуры при взыскании штрафа в 300 рублей являются нерациональными.

Ранее Путин подписал закон, сохраняющий для малого бизнеса на упрощённой системе налогообложения порог доходов в 20 миллионов рублей, который освобождает от уплаты НДС, до 2030 года. С 2026 года для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, предельный размер доходов, при превышении которого возникает обязанность платить НДС, был снижен с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год.