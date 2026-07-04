Самолёт с пассажирами с прерванного рейса «Азимута» вылетел из Турции

Самолёт авиакомпании «Азимут» с пассажирами ранее прерванного рейса Стамбул — Минеральные Воды вылетел из аэропорта Стамбула. Об этом РИА «Новости» сообщили в воздушной гавани.

«Резервный самолёт «Азимута» вылетел из Стамбула в 21.26 мск», — уточнили в аэропорту.

Напомним, самолёт авиакомпании «Азимут», направлявшийся из Стамбула в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за обнаруженной на борту технической неисправности. По данным Росавиации, посадка прошла успешно.