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4 июля, 19:51

Самолёт с пассажирами с прерванного рейса «Азимута» вылетел из Турции

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Самолёт авиакомпании «Азимут» с пассажирами ранее прерванного рейса Стамбул — Минеральные Воды вылетел из аэропорта Стамбула. Об этом РИА «Новости» сообщили в воздушной гавани.

«Резервный самолёт «Азимута» вылетел из Стамбула в 21.26 мск», — уточнили в аэропорту.

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Напомним, самолёт авиакомпании «Азимут», направлявшийся из Стамбула в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за обнаруженной на борту технической неисправности. По данным Росавиации, посадка прошла успешно.

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Алена Пенчугина
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