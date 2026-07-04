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4 июля, 20:02

«Страна.ua»: На трассе Днепропетровск — Харьков повреждены все АЗС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По данным издания «Страна.ua», ни одна автозаправочная станция не работает на дороге между Днепропетровском и Харьковом. Расстояние между городами составляет более 200 километров.

Издание опубликовало в своём Telegram-канале видео, на котором водитель отмечает, что на этом маршруте ему не встретилось ни одной работающей АЗС.

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Напомним, Украина столкнулась с угрозой острого дефицита топлива на фоне ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Ранее ситуация оставалась стабильной за счёт поддержания различных каналов поставок, однако сейчас рынок исчерпал ресурсы. По оценкам специалистов, на территории страны уже выведено из строя около 150 автозаправочных станций. Отмечается, что география повреждений расширилась и затрагивает не только прифронтовые регионы.

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Алена Пенчугина
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